Maltempo in Sicilia, forti venti e piogge intense a Zafferana Etnea | FOTO

La nuova perturbazione atlantica che sta attraversando il Centro/Sud sta provocando condizioni meteo particolarmente avverse, con temporali diffusi, piogge abbondanti e venti di burrasca. Situazione particolarmente delicata sul versante etneo, dove a Zafferana Etnea il forte vento, attivo per tutta la notte e ancora in corso, ha trascinato sulle strade numerosi detriti. Secondo la segnalazione della nostra affezionata lettrice Antonella Infanta, le raffiche provocato la caduta di rami e cartelli stradali, trascinando anche i contenitori dei rifiuti, oltre alla cenere vulcanica depositatasi nei mesi scorsi.

Il peggioramento è stato aggravato dall’arrivo della pioggia, che ha reso più difficoltose le operazioni di pulizia. Le ricadute di cenere vulcanica accumulate nel tempo, infatti, rendono complicato mantenere liberi tetti e grondaie, favorendo il trascinamento dei materiali sulle carreggiate.

