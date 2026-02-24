Maltempo Indonesia, alluvioni a Bali: centinaia di evacuati

Centinaia di persone, tra cui decine di turisti, sono state evacuate da alcune zone di Bali a causa delle inondazioni che hanno colpito la popolare isola turistica indonesiana, ha riferito un funzionario locale. Da ieri sera, infatti, diversi distretti di Bali e il capoluogo di provincia, Denpasar, sono stati sommersi dalle acque a causa delle forti piogge, ha dichiarato Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, un alto funzionario dell’agenzia locale per la gestione delle catastrofi. Nel distretto di Badung, diversi bar e una stazione di servizio sono stati sommersi, costringendo i turisti a essere evacuati a bordo di gommoni. Il funzionario ha riferito che i turisti evacuati sono una trentina su un totale di circa 350 persone che hanno dovuto scappare nei rifugi a causa dell’innalzamento del livello delle acque.

Gede ha aggiunto che la maggior parte delle persone è riuscita a tornare alle proprie case una volta che l’acqua si è ritirata. Non sono stati segnalati decessi a causa dell’alluvione.

Le piogge torrenziali hanno anche costretto al dirottamento di due voli internazionali diretti a Bali questa mattina, e altri tre voli in partenza hanno subito ritardi.

A settembre, le inondazioni improvvise che hanno colpito alcune zone di Bali hanno causato almeno 18 morti e quattro dispersi.