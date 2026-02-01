Maltempo Indonesia, condizioni meteo estreme colpiscono Mojokerto: alberi caduti e decine di case danneggiate | VIDEO

Piogge intense accompagnate da forti venti hanno danneggiato decine di case e sradicato alberi nei distretti di Pungging e Mojosari, nella Reggenza di Mojokerto, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia. Secondo i dati preliminari dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri della Reggenza di Mojokerto (BPBD), i danni più gravi si registrano nei villaggi di Balongmasin, Tunggalpager e Jabontegal, con circa 39 case danneggiate. Il responsabile della Logistica e della Gestione delle Emergenze della BPBD della Reggenza di Mojokerto, Abdul Khakim, ha spiegato che le forti piogge accompagnate da forti venti hanno causato danni ad abitazioni e strutture pubbliche a Pungging. I danni sono stati causati principalmente dalla caduta di alberi e dal crollo di muri di edifici a causa dei forti venti.

Cinque case sono state colpite dal disastro nel villaggio di Tunggalpager, due delle quali sono state colpite da alberi caduti, mentre una casa è stata danneggiata dalla caduta di un albero nel villaggio di Balongmasin.

“I dati preliminari mostrano che 39 case nel distretto di Pungging sono state colpite dal disastro, con danni gravi, moderati e lievi“, ha dichiarato Khakim. Secondo Khakim, personale congiunto dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri (BPBD) e volontari stanno attualmente lavorando per rimuovere gli alberi caduti sulle case nei villaggi di Jabontegal e Balongmasin. “Stiamo conducendo una valutazione e, per un intervento immediato, sono stati distribuiti dei teloni ai residenti i cui tetti sono stati danneggiati dai forti venti“, ha spiegato Khakim.

Ha spiegato che i forti venti hanno causato la caduta di alberi anche in diversi tratti di Jalan Raya Gajah Mada, Jl. Brawijaya, Jl. Pahlawan nel distretto di Mojosari e nel distretto di Pungging.