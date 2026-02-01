Maltempo Indonesia, condizioni meteo estreme colpiscono Mojokerto: alberi caduti e decine di case danneggiate | VIDEO

Maltempo Indonesia, i danni sono stati causati principalmente dalla caduta di alberi e dal crollo di muri di edifici a causa dei forti venti

Piogge intense accompagnate da forti venti hanno danneggiato decine di case e sradicato alberi nei distretti di Pungging e Mojosari, nella Reggenza di Mojokerto, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia. Secondo i dati preliminari dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri della Reggenza di Mojokerto (BPBD), i danni più gravi si registrano nei villaggi di Balongmasin, Tunggalpager e Jabontegal, con circa 39 case danneggiate. Il responsabile della Logistica e della Gestione delle Emergenze della BPBD della Reggenza di Mojokerto, Abdul Khakim, ha spiegato che le forti piogge accompagnate da forti venti hanno causato danni ad abitazioni e strutture pubbliche a Pungging. I danni sono stati causati principalmente dalla caduta di alberi e dal crollo di muri di edifici a causa dei forti venti.

Cinque case sono state colpite dal disastro nel villaggio di Tunggalpager, due delle quali sono state colpite da alberi caduti, mentre una casa è stata danneggiata dalla caduta di un albero nel villaggio di Balongmasin.

I dati preliminari mostrano che 39 case nel distretto di Pungging sono state colpite dal disastro, con danni gravi, moderati e lievi“, ha dichiarato Khakim. Secondo Khakim, personale congiunto dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri (BPBD) e volontari stanno attualmente lavorando per rimuovere gli alberi caduti sulle case nei villaggi di Jabontegal e Balongmasin. “Stiamo conducendo una valutazione e, per un intervento immediato, sono stati distribuiti dei teloni ai residenti i cui tetti sono stati danneggiati dai forti venti“, ha spiegato Khakim.

Ha spiegato che i forti venti hanno causato la caduta di alberi anche in diversi tratti di Jalan Raya Gajah Mada, Jl. Brawijaya, Jl. Pahlawan nel distretto di Mojosari e nel distretto di Pungging.

