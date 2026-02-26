Maltempo Indonesia, forti piogge scatenano inondazioni a Semarang | VIDEO

Le forti piogge che hanno colpito Semarang, nella provincia di Giava Centrale, in Indonesia, questo pomeriggio hanno causato inondazioni nella Candi Industrial Area (KIC), nel distretto di Ngaliyan. Una moto è stata travolta dalla corrente e quasi spazzata via vicino alla stazione di Polizia locale e le immagini sono diventate virali in rete. Il capo della Polizia di Ngaliyan, il Commissario Aliet Alphard, ha confermato l’inondazione. Ha affermato che l’allagamento è stato causato da forti piogge iniziate intorno alle 16:00 (ora locale). Aliet ha affermato che il livello dell’acqua durante le forti piogge poteva arrivare a circa 50 centimetri.

Riguardo alla motocicletta trascinata via dalla corrente, Aliet ha affermato che il veicolo non è stato trascinato lontano. Il proprietario l’ha immediatamente inseguita e messa in sicurezza. “Una motocicletta è stata trascinata leggermente perché la strada era in discesa, ed è rimasta intrappolata nella corrente. Ma non è andata lontano; l’abbiamo subito allontanata. Fortunatamente, non ci sono state vittime“, ha detto.

Aliet ha anche esortato la popolazione, in particolare i lavoratori della zona di Ngaliyan, a essere più vigili durante le forti piogge accompagnate da forti venti. “Invitiamo le persone a ripararsi quando piove forte. Ci sono stati anche diversi alberi caduti“, ha concluso.