Maltempo Indonesia, le forti piogge provocano inondazioni e frane nel distretto di Tapanuli: danni ed evacuazioni | VIDEO

Le forti piogge che oggi hanno colpito il distretto centrale di Tapanuli, nella provincia di Sumatra Settentrionale, in Indonesia, hanno nuovamente provocato inondazioni e frane in diversi sottodistretti. Segnalati danni alle infrastrutture, l’accesso alle strade è interrotto e centinaia di residenti sono stati costretti a evacuare per motivi di sicurezza. Secondo un rapporto dell’amministrazione locale, una nuova frana si è verificata nel distretto III di Rampa, distretto di Sitahuis. Sebbene non siano state segnalate vittime, questa situazione ha destato preoccupazione tra i residenti a causa della posizione collinare della zona, soggetta a frane.

Nel distretto I di Rampa, i residenti hanno scelto di evacuare autonomamente in tre diverse località. Questa misura è stata adottata a scopo precauzionale, data la vicinanza delle aree residenziali alle colline, sebbene la zona rimanga relativamente sicura.

Sono stati segnalati danni alle abitazioni nel villaggio di Nagatimbul, nel distretto di Sitahuis, con un totale di tre case danneggiate a causa delle condizioni meteorologiche estreme. Segnalato anche il crollo del ponte che collega i villaggi I e III nel villaggio di Pagaran Honas, nel distretto di Badiri.

La situazione è diventata ancora più allarmante dopo che l’accesso stradale al villaggio I, a Sigarupu, nel villaggio di Mardame, lungo la strada Rampah-Poriaha, è diventato impraticabile ai veicoli. Questa strada è l’unico punto di accesso tra Sibolga e Medan, con un impatto diretto sulla mobilità della comunità e sulla distribuzione logistica.

Le inondazioni hanno anche inondato il villaggio di Pangaribuan, nel distretto di Andam Dewi, impedendo ai veicoli di raggiungere Manduamas e Barus. Nel villaggio di Ujung Batu, nel distretto di Barus, l’argine, che era stato appena riparato dopo il disastro del novembre 2025, si sarebbe rotto di nuovo. I residenti che vivono vicino al fiume sono stati evacuati sulle alture di Hamlet II per evitare il rischio di ulteriori inondazioni.

Una situazione simile si è verificata ad Hamlet II, Pagaran Baringin, villaggio di Tapian Nauli IV, dopo che l’argine costruito nel 2025 si è rotto, causando inondazioni che hanno inondato le aree residenziali.

Oltre ai danni materiali, si sono verificate interruzioni di corrente in diverse aree, tra cui Rampa, Makarti, Lubuk Ampolu, Ujung Batu, Sialaogo, Rawa Makmur, Sidaling, Hutaginjang e Aek Garut, peggiorando la situazione per i residenti colpiti.

Un’inondazione ha nuovamente colpito il villaggio di Aloban Bair, costringendo tutte le 140 famiglie a cercare rifugio presso la chiesa pentecostale di Aloban.

La risposta dei governi locali

I governi dei sottodistretti e dei villaggi, insieme alle agenzie competenti, stanno attualmente coordinando i vari settori per accelerare la risposta alle emergenze. Le misure adottate includono l’evacuazione dei residenti, la messa in sicurezza dei siti di evacuazione, il ripristino dell’elettricità, la registrazione e la verifica dei danni alle abitazioni e alle infrastrutture, e la sensibilizzazione dei residenti delle zone collinari e lungo le rive dei fiumi sul rischio di pioggia.

La situazione meteorologica, che presenta ancora un potenziale rischio di pioggia, esorta la popolazione a rimanere vigile, soprattutto per quanto riguarda il rischio di inondazioni improvvise e frane nelle aree a rischio.