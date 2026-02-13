Maltempo, la furia del vento travolge Reggio Calabria: tetti scoperchiati, alberi caduti e cornicioni pericolanti | FOTO

Tetti scoperchiati, alberi caduti e cornicioni pericolanti: la provincia di Reggio Calabria affronta una nuova ondata di maltempo, che ha colpito in particolare la zona tirrenica. Nella notte i Vigili del fuoco hanno effettuato oltre 30 interventi, e altri 30 sono tuttora in corso su tutto il territorio provinciale. Dalla giornata di ieri sono state monitorate le aree più a rischio e, con 2 ordinanze sindacali, le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse oggi. È stato inoltre vietato l’accesso a parchi e giardini e, fino alla cessazione dell’emergenza, è stato imposto il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici dove sono presenti alberi.

Numerosi interventi hanno riguardato rami o alberi caduti, sia in centro che nelle zone periferiche, incluso il lungomare di Gallico. Sempre a scopo precauzionale, in serata è stato chiuso il lungomare di Catona a causa della mareggiata. La Protezione civile comunale, la Polizia locale e i Vigili del fuoco hanno operato insieme alla società Castore, incaricata della manutenzione delle strade. La sala operativa della Polizia locale e le funzioni del Centro operativo comunale restano attive fino al termine dell’emergenza.

Problemi anche in aeroporto: a causa del forte vento e delle condizioni atmosferiche non idonee alle operazioni di atterraggio, voli in arrivo da Barcellona e Milano Malpensa sono stati dirottati su Catania. Alcuni voli previsti per la mattina di oggi sono stati cancellati.

