Maltempo Lazio, allagamenti e code a Roma: chiuse le banchine del Tevere

Strade allagate, traffico in tilt e banchine del Tevere chiuse a Roma a causa della pioggia persistente che sta colpendo la città, raggiungendo accumuli sui 20mm sulla metà occidentale della città. Code sulla Tangenziale Est, dallo svincolo del tratto urbano dell’A24 fino a via dei Campi sportivi, su via Pontina, dall’Eur fino a Tor de Cenci, e sulla Colombo. Chiuso momentaneamente un tratto di via Laurentina a causa di un allagamento. Diverse le pattuglie della Polizia locale impiegate per gestire la viabilità. Chiuse a scopo preventivo le banchine per un innalzamento del livello di Tevere e Aniene.

