Maltempo Lazio, cade parapetto: stop ai treni tra Santa Severa e Civitavecchia

Circolazione sospesa sulla linea FL5 Roma – Civitavecchia nella tratta tra Santa Severa e Civitavecchia per il crollo di un parapetto di un ponte. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi e i Vigili del Fuoco. Riprogrammata l’offerta commerciale, si sta procedendo all’attivazione dei bus emergenziali. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.