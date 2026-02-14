Maltempo Lazio: continuano le frane nel Viterbese, 13 persone evacuate a Fiumicino

Giornata di forte maltempo oggi nel Lazio, segnata dall’allerta meteo arancione su quasi tutta la regione. E i danni e disagi a causa delle forti piogge si fanno sentire dal Viterbese al Frusinate, sotto forma di allagamenti, esondazioni e frane. Sono oltre 160 gli interventi realizzati dai Vigili del Fuoco nel territorio di Roma e provincia nelle ultime ore a causa del maltempo. Lo comunicano gli stessi pompieri in un aggiornamento. Molti danni sono dovuti in particolare a frane su tutta la provincia che hanno bloccato strade private e comunali, oltre ad alcune che hanno coinvolto diverse abitazioni che sono state sgomberate.

In particolare su Roma Nord, Campagnano, Formello, Bracciano, attualmente si sta lavorando a Fonte Nuova per una frana all’interno di un comprensorio a fianco di uno stabile che ha coinvolto anche una grande Quercia secolare. Gli interventi hanno riguardato inoltre, alberi pericolanti, allagamenti all’interno di appartamenti ai piani inferiori e diversi cedimenti sulla rete stradale. In azione anche la Polizia locale di Roma e provincia e la Protezione Civile.

Tredici persone evacuate a Fiumicino

È stata una giornata difficile e caratterizzata da preoccupazione quella, iniziata all’alba, per gli abitanti del comprensorio del Passo della Sentinella, a Fiumicino, una parte dei quali colpiti dagli allagamenti. La mareggiata ed il forte vento hanno infatti ostacolato il naturale deflusso del Tevere alla foce e l’acqua, trascinando anche rifiuti e detriti sotto le scogliere, ha superato la barriera frangiflutto invadendo abitazioni e larghi tratti a ridosso di via del Passo della Sentinella. Cinque nuclei familiari, per un totale di 13 persone, pernotteranno in un Bed and breakfast che si è messo a disposizione del Comune dopo l’ordinanza urgente di sgombero emanata dal sindaco Mario Baccini e circoscritta a via del Passo della Sentinella tra i civici 56 e 274.

“Verso le 7 di stamattina l’acqua è cominciata ad entrare in casa. C’erano una ventina di centimetri. Ho chiamato subito i Vigili del Fuoco“, la testimonianza di una signora soccorsa.

Per tutta la giornata, dopo i soccorsi dei Vigili del Fuoco, la zona, dove vivono circa 600 persone, ma non tutte stabilmente, già in passato alle prese con problematiche analoghe, è stata presidiata dalle forze dell’ordine e dai volontari della Protezione Civile.

Una voragine e una frana a Capranica, nel Viterbese

Continuano le frane nel Viterbese. Oggi uno smottamento generato dalle precipitazioni ha aperto una voragine in via Robert Francis Kennedy, a Capranica, in provincia di Viterbo. La buca, profonda vari metri, ha inghiottito un grande crocifisso che si trovava a bordo strada. Un’altra frana si è verificata sulla stessa via a pochi metri di distanza, e anche in questo caso è stato travolto un altro crocifisso che era vicino. La strada è stata interdetta al traffico, sia veicolare, che pedonale.

Masso sulla provinciale: chiusa la SP259 nel Frusinate

Una frana con la caduta di un masso si è verificata, intorno alle ore 17, sulla SP259 ad Atina, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti il personale dell’ufficio tecnico del comune di Atina, che ha disposto la chiusura del tratto di strada interessato in entrambi i sensi di marcia, in attesa di ulteriori accertamenti tecnici, con deviazione della circolazione sulle strade secondarie. Tutte le abitazioni della zona sono regolarmente raggiungibili.

