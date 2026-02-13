Maltempo Lazio, crolla un pezzo di muratura romana a Villa Adriana

L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este rende noto che oggi, alle 13.30 circa, si è verificato il cedimento di una porzione di muratura antica in opera reticolata nell’area delle cosiddette Piccole Terme a Villa Adriana, a Tivoli, vicino Roma. Il distacco, avvenuto in un settore non aperto al pubblico, è riconducibile all’accumulo di acqua piovana conseguente alle precipitazioni delle ultime settimane. I tecnici del Ministero sono immediatamente intervenuti e stanno predisponendo le necessarie operazioni per assicurare e monitorare la totale messa in sicurezza.

Nel 1999, Villa Adriana è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco. Fu costruita tra il 118 e 138 d.C. dall’imperatore Adriano, in un territorio verdeggiante e ricco di acque nei pressi di Tivoli, l’antica Tibur. La Villa si estendeva su un’area di almeno 120 ettari, comprendente strutture residenziali, terme, ninfei, padiglioni e giardini.

