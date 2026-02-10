Maltempo Lazio, distese di rifiuti e detriti sulle spiagge del litorale romano dopo le mareggiate

Notevoli quantità di rifiuti e detriti sono arrivate a riva sulle spiagge del litorale romano per effetto delle recenti mareggiate e delle piene del Tevere. Per chilometri, da Ostia sino a Passoscuro, passando per Fiumicino, Fregene, Focene e Maccarese, è una distesa quasi ininterrotta, con tonnellate di plastica, bottiglie, canne e anche carcasse di animali in decomposizione che giacciono sulla sabbia. “Questa situazione richiede un intervento urgente di bonifica per garantire la salute pubblica e il decoro del nostro litorale. Chiediamo al Comune di Fiumicino e alla Regione Lazio che si coordinino per una pulizia straordinaria e il corretto smaltimento delle carcasse. Non possiamo lasciare la nostra costa in questo stato“, sollecitano dai comitati cittadini.

