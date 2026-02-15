Maltempo Lazio: dopo la piena, cumuli di tronchi e detriti alle foci Tevere

La piena del Tevere sta trascinando giù, verso il mare, notevoli quantità di detriti e rifiuti, oltre a grossi tronchi. Senza sosta, da ore, la corrente limacciosa alle foci del Tevere, sul canale navigabile di Fiumicino ed a Fiumara Grande, tra Isola Sacra ed Ostia, trasporta anche di rami, plastiche, provenienti dalle golene. Sulla passerella pedonale che attraversa il porto canale di Fiumicino capannelli di residenti e visitatori sostano sulla struttura, fotografando il deflusso del Tevere ed osservare la mole di materiali che la corrente porta con sé. Una situazione che si va a sommare a quella delle recenti mareggiate, ultima quella di ieri, che ha portato sulle spiagge del litorale romano cumuli di rifiuti e detriti arrivati a riva, come non si vedevano da anni per quantità complessive.

Per chilometri, da Ostia sino a Passoscuro, passando per Fiumicino, Fregene, Focene e Maccarese, una distesa quasi ininterrotta con tonnellate di rifiuti, plastica, bottiglie, canne e carcasse di animali in decomposizione che giacciono sulla sabbia. Ed ancora, tronchi a riva o sulle scogliere.

