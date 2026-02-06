Maltempo Lazio, esondano due fiumi nel Viterbese: in salvo tre persone e due cani rimasti bloccati nelle case allagate

Una squadra speciale dei Vigili del Fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale di Viterbo è intervenuta questa mattina a Tarquinia sulle foci dei fiumi Marta e Mignone esondate, per salvare tre persone e due cani, che erano rimasti bloccati dall’acqua nelle loro case. La squadra era composta da cinque Vigili del Fuoco, dotati di un fuoristrada, un autofurgone e due gommoni da rafting. I caschi rossi hanno raggiunto con i mezzi da terra la zona dei due corsi d’acqua tracimati a causa delle forti piogge di questi giorni, poi, con i mezzi acquatici sono riusciti a raggiungere le abitazioni quasi sommerse e a salvare le persone che vi erano rimaste intrappolate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.