Maltempo Lazio, forti piogge nel Romano: allagamenti e criticità a Piana del Sole e sull’Aurelia | VIDEO

Le forti piogge che stanno colpendo la provincia di Roma stanno provocando criticità, come allagamenti diffusi e di disagi alla viabilità. Dalla mezzanotte, sulla Capitale sono caduti fino a 50mm di pioggia mentre nella zona dei Castelli Romani si arriva fino a 65mm. Criticità si registrano nella frazione romana di Piana del Sole in Via della Muratella, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Allagamenti a causa delle forti piogge anche sulla Via Aurelia dopo il GRA direzione fuori Roma. L’intensità di pioggia puntualmente ha raggiunto i 90mm/h.

Maltempo Lazio, allagamenti sulla Via Aurelia dopo il GRA

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.