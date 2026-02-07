Maltempo Lazio: frana blocca la SP30 nel Viterbese, poi riaperta

A causa delle forti piogge che si sono abbattute negli ultimi giorni su tutta la Tuscia, ieri sera una frana ha bloccato la SP30 che unisce Orte a Vasanello. Il cedimento si è verificato intorno alle 21.30, al chilometro 8,3. Sul posto subito dopo i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile, la Guardia di Finanza e i tecnici comunali di Orte. Le operazioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità sono andati avanti per tutta la notte. Questa mattina alle prime luci dell’alba tecnici e geologi della Provincia hanno effettuato un sopralluogo urgente per valutare l’entità della frana e la sicurezza del versante da cui si era generata. Visto l’esito positivo del sopralluogo, alle 9 è la strada è stata riaperta.

