Maltempo Lazio, frane e smottamenti isolano una frazione di Viterbo

Le piogge che nelle ultime settimane hanno flagellato la Tuscia hanno creato una serie di disagi in varie zone della provincia. In particolare, il disseto idrogeologico tra Grotte Santo Stefano, Roccalvecce e Sant’Angelo di Roccalvecce ha generato una serie di frane e smottamenti che hanno determinato il blocco parziale delle strade di collegamento della zona. In questo caso, Sant’Angelo di Roccalvecce è rimasta quasi tagliata fuori per via dei danni alle arterie di collegamento. Infatti, la strada principale che porta sulla SP Teverina è interrotta per uno smottamento, e quella che porta a Grotte Santo Stefano è ostruita da una frana. I residenti per muoversi sono costretti a passare per Sipicciano, allungando il loro tragitto di 24 chilometri.

“In merito ai movimenti franosi che hanno interessato le frazioni di Roccalvecce e Sant’Angelo, il Comune di Viterbo informa che è in corso un costante monitoraggio tecnico dell’area coinvolta – si legge in una parte della nota diffusa dal Comune -. L’amministrazione è perfettamente al corrente dei disagi e si è attivata senza indugio: qualora i fatti si fossero limitati alla caduta degli alberi verificatasi in un primo momento, la strada di collegamento tra Magugnano e Roccalvecce sarebbe già stata aperta. Tuttavia, con l’ultimo smottamento il quadro si è aggravato: non si tratta più di un intervento puntuale, ma di una situazione complessa che nulla ha a che fare con la manutenzione ordinaria dell’area. Le analisi geologiche effettuate indicano che non è possibile procedere con interventi tampone immediati. Bisognerà attendere che il terreno si asciughi per poter operare con efficacia. Attualmente, la composizione della sede stradale risulta particolarmente critica e richiede la massima cautela”.

