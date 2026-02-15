Maltempo Lazio, la Provincia di Viterbo fa il punto della situazione: le strade ancora chiuse e quelle riaperte

Il maltempo che da settimane sta flagellando la Tuscia sta continuando a creare grandi disagi in tutta la provincia. L’ufficio stampa della Provincia di Viterbo ha diffuso un comunicato dove si fa il punto dei lavori in corso per il ripristino dei danni e si elencano le strade provinciali ancora interdette al traffico, e quelle invece riaperte. “A seguito delle precipitazioni eccezionali e delle gravi criticità idriche che hanno interessato la Tuscia nelle ultime ore, la macchina operativa della Provincia di Viterbo non ha mai interrotto le proprie attività – si legge nella nota -. Dalla scorsa notte e per tutta la giornata odierna, i tecnici, le squadre di reperibilità e le ditte incaricate stanno operando ininterrottamente sul territorio con l’obbiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la viabilità nel minor tempo tecnicamente possibile”.

Il comunicato continua con l’elenco delle strade ancora chiuse e quelle invece fruibili. Tratti ripristinati e riaperti al traffico: SP28 San Luca Il Tronco, sgomberata la frana che interessava la carreggiata all’altezza del sottopasso (km 6+400). Circolazione normale ripristinata. SP34 Gallesana, conclusi i lavori di ripristino che avevano reso necessario il senso unico alternato. Strada regolarmente percorribile. SP107 dell’Abbadia, Il tratto nei pressi del km 6, temporaneamente interdetto per verifiche, è stato messo in sicurezza e riaperto.

Interventi in corso: SP Sant’Elia, lavori in corso per il ripristino delle condizioni di transito. SP124 Torretta, intervento attivo per lo sgombero e la messa in sicurezza della sede stradale.

Tratti chiusi per motivi di sicurezza: SP19 Valle del Tevere, chiusura all’altezza del km 13. SP26 Vignanellese, chiusura per un tratto di circa 800 metri nei pressi del km 6. SP73 San Luca II Tronco, chiusura dal km 5+500 al km 7 circa. SP130 Cunicchio, chiusura per circa 300 metri, a partire dall’intersezione con la SP6 Bagnorese.

