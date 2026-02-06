Maltempo Lazio, nubifragi a Roma e provincia: case allagate, alberi caduti e tetti divelti | FOTO

In seguito alle forti piogge che si sono abbattute da questa notte sul territorio di Roma e provincia sono stati oltre 100 gli interventi che il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma ha portato a termine dalla mezzanotte di oggi. Molte le chiamate ricevute dalla Sala Operativa a causa del maltempo: richieste di intervento quali allagamenti di abitazioni, cantine, negozi, danni strutturali, alberi caduti, rami pericolosi. Intervenuti alle ore 6:11 in via P. Nenni, a Fiano Romano con la squadra VF di Campagnano (5/A), la partenza SAF, e l’AS9 per la messa in sicurezza di una palazzina, a causa del forte vento che ne ha completamente scoperchiato il tetto. Diverse le chiamate ricevute da persone rimaste intrappolate dall’acqua nelle proprie abitazione o autovetture.

