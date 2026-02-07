Maltempo Lazio, Shelf Cloud su Roma e hinterland: forti piogge e grandine | FOTO e VIDEO

Un forte temporale sta colpendo Roma e il suo hinterland, scaricando forti piogge, tuoni, fulmini e anche grandine. In alcune zone della città, sono caduti fino a 30mm di pioggia e si sono verificate intense grandinate che hanno lasciato accumuli al suolo. Nelle aree in cui piove si registrano attualmente +10°C, mentre fino a 2 ore e mezza fa ce n’erano +17°C. Gli episodi di forte maltempo sono stati anticipati dalla formazione di una Shelf Cloud (o nube a mensola), che si è formata poco a sud-ovest della capitale.

Maltempo Roma, forti piogge sul Raccordo Anulare

