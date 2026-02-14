Maltempo Lazio, strade allagate anche a Nepi nel Viterbese: “massima prudenza”

Le forti piogge che si stanno abbattendo in tutta la Tuscia stanno causando forti disagi in tutta la provincia. A Nepi, questa mattina il sindaco Franco Vita ha diffuso un post con cui informa gli abitanti di una serie di allagamenti che si sono verificati nelle ultime ore nel territorio comunale. “Purtroppo, le piogge incessanti stanno provocando difficoltà alla viabilità – si legge nel post del sindaco -. Informo per chi va a Civita Castellana che la Nepesina è interrotta all’altezza del ponte della curva del Casotto: è completamente allagata con circa 40 centimetri di acqua. Informo inoltre che il sottopasso sulla Cassia all’altezza del caseificio Fulvi e del centro commerciale Conad è completamente allagato. Non si può percorrere. Invito tutti alla prudenza”

Allagamenti per le forti piogge hanno portato alle 11:50 circa, sulla A1 Milano-Napoli, alla temporanea chiusura del tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze. Sul posto, personale della Direzione del V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia per garantire assistenza all’utenza in transito. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su due corsie e si registrano 4 km di coda in direzione Firenze. Gli utenti in viaggio in direzione Firenze devono uscire a Magliano Sabina, seguire le indicazioni per Roma-Civita Castellana, giunti all’altezza di Borghetto proseguire in direzione Gallese-Orte Scalo, per poi fare rientro in A1 alla stazione di Orte. Per le lunghe percorrenze da Napoli in direzione Firenze, si consiglia di seguire le indicazioni per Roma e, tramite la D18 Diramazione di Roma nord, raggiungere il Grande Raccordo Anulare di Roma, uscire sulla SS2 via Cassia e percorrerla in direzione Orte-Viterbo per far poi rientro in A1 alla stazione di Orte.

