Maltempo Lazio, vento e allagamenti a Roma: danni anche alla centrale termica di via di Grottarossa

Dalla mezzanotte di oggi, sono circa 100 gli interventi che il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma, ha effettuato sul territorio di Roma e provincia, a causa del maltempo. Tra gli interventi gestiti dalla Sala Operativa, allagamenti di abitazioni, negozi, cantine, segnalazione di piante e rami pericolanti. Inoltre alcuni fulmini si sono abbattuti su alberi, pali della luce o del telefono, e cabine elettriche: danni alla centrale termica di via di Grottarossa 214 a Roma, dove il personale dei Vigili del Fuoco e i tecnici Enel sono intervenuti per la messa in sicurezza della stessa.

Chiuse alcune strade nella provincia di Roma a causa del maltempo. La Città metropolitana di Roma Capitale riferisce che è stata chiusa da questa notte per frana la Palomberese, strada 636 km 25+00: in corso la pulizia della scarpata e messa in opera di new jersey. Chiusa anche la Strada 21a, comune di Sant’Oreste, sempre per frana: la carreggiata sarà parzializzata con istituzione del senso unico alternato. Altra frana sulla SP Sacrofano Cassia nel tratto urbano di Campagnano: sono in corso i lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza e la viabilità. Chiusa inoltre la SP 4a Settevene Palo I dalla Cassia Bis al bivio per Anguillara km 6+300 per allagamento. Parzializzata la circolazione al km 9+400 della S.P. 216 Maremmana III (Via Montecompatri n.40) per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica.

Le prime famiglie hanno lasciato le case a Fiumicino

Al momento sono sei le prime famiglie evacuate da via Passo della Sentinella, a Fiumicino, la strada del comprensorio più vicina alle scogliere invase dalla mareggiata, che sta portando anche rifiuti e detriti. Sono state ospitate da dei Bed and breakfast che si sono messi a disposizione, ha riferito il vice sindaco Giovanna Onorati, presente sul posto, dove l’emergenza è scattata all’alba. Altri abitanti si preparano a lasciare le abitazioni. La Polizia locale sta girando per le case, diverse delle quali sono comunque disabitate, comunicando gli effetti immediati dell’ordinanza urgente di evacuazione del sindaco.

“A seguito delle segnalazioni pervenute alla sala operativa della Polizia locale e dell’intervento dei Vigili del Fuoco“, è stata accertata “la sussistenza di un pericolo attuale e concreto per la pubblica e privata incolumità”, per questo il sindaco ha emanato un’ordinanza urgente per disporre l’evacuazione “delle abitazioni situate in via Passo della Sentinella, nel tratto compreso tra il civico 56 e il civico 274“, rende noto il Comune. Il provvedimento si è reso necessario a causa degli allagamenti provocati dall’innalzamento del livello del fiume Tevere e delle avverse condizioni meteomarine. Le mareggiate e il forte vento stanno infatti ostacolando il naturale deflusso delle acque verso la foce. Nell’area anche la Polizia fluviale del Distaccamento di Fiumicino e la Protezione Civile.

“Il sindaco di Fiumicino ha firmato l’ordinanza di sgombero a livello precauzionale. Il vento cambierà direzione nel pomeriggio e quindi il Tevere ha iniziato il suo deflusso di piena, ed arriverà a concludersi nel pomeriggio. Ci sono i volontari di Fiumicino della Protezione Civile che stanno supportando i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Ci auguriamo che questa situazione migliori nel pomeriggio e rientri qui ed in tutto il resto della regione, dove ci sono oltre 30 interventi in atto, soprattutto nel nord. Ho firmato comunque un ulteriore allerta meteo per rischio idrogeologico per la pioggia“. Lo ha detto a Fiumicino Massimo La Pietra, Direttore Generale del Dipartimento di Protezione Civile del Lazio, che ha compiuto un sopralluogo nel comprensorio del Passo della Sentinella. “Con l’ordinanza firmata dal sindaco si prevede possano essere una cinquantina le persone che saranno costrette ad allontanarsi momentaneamente dalle proprie abitazioni del Passo della Sentinella”, ha concluso.

A Fregene allagamenti nella zona sud, dove si registra il rialzo della falda acquifera. “Stiamo monitorando l’intero territorio – ha detto Onorati – ed è tutto sotto controllo. Vorrei ringraziare i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i volontari della Protezione Civile, gli stessi cittadini che, in queste situazioni di emergenza, si rendono conto di quanto siano importanti la solidarietà e la collaborazione. Le prime famiglie sono state già ospitate in Bed and Breakfast che si sono messi a disposizione: ora si spera, con il miglioramento delle condizioni meteo, che tutto rientri nel più breve tempo possibile”.

