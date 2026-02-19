Maltempo Liguria: Levante colpito da pioggia e vento, disagi per la viabilità

Oggi giovedì 19 febbraio il Levante ligure è interessato da pioggia e vento persistenti, che hanno provocato disagi alla viabilità sin dalle prime ore del mattino. I vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi per rimuovere alberi e tronchi caduti sulle strade. A Rapallo, in via Langano, un albero è precipitato sulla carreggiata nei pressi del torrente Boate, impedendo il transito verso il porto turistico Carlo Riva: i pompieri sono intervenuti rapidamente per liberare la strada e mettere in sicurezza l’area. Nella zona della Fontanabuona, un altro albero è caduto a Gattorna lungo la strada provinciale 225: anche qui i vigili del fuoco di Chiavari hanno provveduto alla rimozione del tronco, consentendo la riapertura della strada. Criticità segnalate anche sulla strada statale 586, al confine tra Mezzanego e Borzonasca, dove una pianta è caduta sulla carreggiata.

