Maltempo Liguria, maxi grandinata a Rapallo: città imbiancata come fosse neve, due incidenti sull’A12 | FOTO e VIDEO

Strade imbiancate come fosse neve e locali allagamenti. È l’effetto di una furiosa grandinata avvenuta a Rapallo, in soli trenta minuti, causata da un’improvvisa cellula temporalesca che ha interessato il territorio del comune del Levante genovese. La maxi grandinata del Tigullio è tra le cause di due incidenti avvenuti sull’autostrada A12, entrambi nell’area tra Chiavari e Zoagli, il primo in direzione Genova e l’altro in direzione Chiavari. Il più grave è stato il secondo: un automobilista si è trovato davanti un muro di acqua e ghiaccio e ha perso il controllo del mezzo, scontrandosi con il guard rail e ribaltandosi. Ne è scaturito un tamponamento a catena che ha coinvolto una decina di mezzi.

Nel primo incidente, invece, coinvolti un furgone e due auto nel tratto compreso tra Zoagli e Rapallo. Anche in questo caso, l’incidente è stato provocato dall’intensa grandinata. Sul posto stanno lavorando i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Al momento l’autostrada A12 è bloccata in entrambe le direzioni, all’altezza di Chiavari.

Sono stati portati in ospedale due uomini, uno in codice rosso al San Martino di Genova e l’altro in giallo all’ospedale di Lavagna.

A fare il punto è il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, che ha spiegato che sono in corso “le operazioni di ripristino e messa in sicurezza dell’area“. Il sindaco ha ringraziato “la Polizia Locale, la Protezione Civile e Aprica per il pronto intervento, coordinato dall’assessore Fabio Mustorgi. Stiamo lavorando – ha aggiunto – per ridurre al minimo i disagi e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile“.

Maltempo Liguria, fiumi di acqua e grandine a Rapallo

