Maltempo Liguria, Savona imbiancata dalla grandine: traffico in difficoltà e città rallentata

In giornata la città di Savona è stata colpita da un’intensa grandinata che ha ricoperto strade e marciapiedi con un sottile ma insidioso strato bianco. In pochi minuti, il centro cittadino si è trasformato in uno scenario imprevedibile, con auto costrette a procedere a passo d’uomo e diversi rallentamenti agli incroci principali. Come mostra l’immagine, il manto stradale è apparso subito viscido, rendendo difficoltose le manovre soprattutto in prossimità dei semafori e delle svolte. Molti automobilisti hanno scelto la massima prudenza, mentre alcuni pedoni si sono fermati in attesa di condizioni più sicure per attraversare.

Il maltempo ha colto di sorpresa residenti e pendolari, impegnati nel rientro a casa dopo la giornata lavorativa. Tra cieli grigi e alberi spogli, la città ha vissuto un pomeriggio sospeso, rallentato dal rumore della grandine e dalla cautela di chi si muoveva.

