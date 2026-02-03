Maltempo Lombardia, forti nevicate nel Varesotto: imbiancato anche il capoluogo, disagi alla viabilità | FOTO

La neve ha imbiancato anche il Varesotto, fino in pianura. Una intensa nevicata ha ricoperto di bianco anche il capoluogo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il deposito di neve al suolo è stato responsabile di problemi e disagi alla viabilità in tutta la provincia fin dalle prime ore del mattino. La Polizia stradale del capoluogo ha segnalato criticità sulla strada provinciale 17, e sulla SP1 nel tratto che dalla rotatoria di Capolago porta verso l’imbocco dell’autostrada e della “tangenzialina” pedemontana: auto incolonnate e traffico a rilento. Segnalati anche forti rallentamenti sulla A8 in direzione Varese all’imbocco della viabilità ordinaria fra l’Autolaghi e Gasparotto. Sempre sulla A8 rallentamenti anche tra Gallarate e Varese con code in uscita a Busto Arsizio e Saronno.

Segnalato anche un incidente stradale sulla Provinciale a Daverio.

