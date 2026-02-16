Maltempo, Macedonia del Nord sott’acqua: esondazioni ed evacuazioni nel Nord/Ovest | FOTO

Da ieri piogge torrenziali stanno colpendo il Nord e l’Ovest della Macedonia del Nord, causando l’esondazione di fiumi e torrenti e gravi disagi soprattutto nei comuni di Kičevo e Saraj, dove sono state avviate evacuazioni e interventi per il ripristino dei danni. Nella Regione di Skopje, la situazione più critica si registra nel Comune di Saraj, dove oltre 30 abitazioni sono state allagate, in particolare nei villaggi di Buković e Semenište. Durante una riunione straordinaria del comitato di crisi, alla quale hanno preso parte il sindaco di Saraj, Muhamet Elmazi, e il direttore del Centro per la gestione delle crisi (Cuk), Muhamet Ali, sono state mobilitate squadre di vigili del fuoco e personale dell’azienda pubblica responsabile di acquedotti e fognature per effettuare operazioni di pompaggio dell’acqua.

Secondo l’ultimo bollettino diffuso nella notte dalla direzione idrometeorologica macedone, il livello dei fiumi Vardar e Treska è aumentato sensibilmente, mantenendo elevato il rischio di nuove esondazioni. Negli altri corsi d’acqua dell’area occidentale del Paese, dove si era registrato un precedente innalzamento, i livelli stanno invece diminuendo gradualmente.

Nella parte orientale dello Stato la situazione risulta generalmente stabile, con incrementi più evidenti soltanto nella zona inferiore del bacino del fiume Strumica, a causa delle intense precipitazioni.