Maltempo Marche, mareggiata a Porto Recanati: 10 milioni per i danni

Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha effettuato un sopralluogo a Porto Recanati, nell’area di Scossicci, duramente colpita dalla mareggiata che nella notte tra 4 e 5 febbraio ha provocato danni al litorale. La visita ha permesso di effettuare una prima ricognizione e di fare il punto sugli interventi già avviati e sulle ulteriori azioni necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino della costa. “La priorità è garantire la sicurezza del territorio e del litorale anche in vista della stagione estiva, decisiva per l’economia turistica locale – ha sottolineato il Presidente regionale – abbiamo destinato 10 milioni di euro per le scogliere di Scossicci e siamo pronti a rafforzare questo impegno anche attraverso la nuova programmazione europea. La Regione continuerà il monitoraggio della situazione in coordinamento con enti locali e strutture tecniche per garantire interventi tempestivi a tutela del territorio e delle comunità costiere“.

I progettisti stanno aggiornando il progetto per utilizzare le risorse aggiuntive nel rafforzamento e rifiorimento dei piccoli pennelli esistenti a nord delle scogliere in corso di realizzazione, con l’obiettivo di ridurre i cosiddetti effetti di bordo, fenomeni erosivi che possono interessare le aree limitrofe alle opere rigide. Tali interventi saranno accompagnati anche da un apporto di sedimento, necessario per garantire un equilibrio morfologico del litorale e aumentare l’efficacia complessiva delle opere di protezione.

La difesa della costa si inserisce nel più ampio quadro regionale della mitigazione del rischio idrogeologico. Il Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere, aggiornato al 2022, prevede 37 interventi strutturali di difesa costiera, tra nuove opere e riorganizzazione di quelle esistenti.