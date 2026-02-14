Maltempo, mareggiata alla foce del Tevere: in corso evacuazioni a Fiumicino

Questa mattina una mareggiata, causata dal maltempo, ha interessato la foce del Tevere. L’innalzamento delle acque del fiume e del mare ha provocato l’allagamento di alcune abitazioni e baracche nel Comune di Fiumicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e i sommozzatori, impegnati nell’evacuazione di circa 50 persone a Passo della Sentinella. Il livello dell’acqua ha superato la barriera frangiflutti, invadendo rapidamente le abitazioni. Raggiunta e portata al sicuro una donna anziana.

