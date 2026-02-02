Maltempo Marocco, allerta rossa per le piogge nel nord: evacuazioni e scuole chiuse

Condizioni meteo severe costringono il nord del Marocco alla massima allerta: evacuati numerosi villaggi lungo le rive del fiume Sebou, tra la catena del Rif e la città di Kenitra, per l’improvviso innalzamento del livello dell’acqua, mentre le scuole sono chiuse. L’operazione per mettere in sicurezza gli abitanti ha coinvolto le Forze Armate Reali, la Gendarmeria Reale, la Protezione Civile e le Forze Ausiliarie, che lavorano insieme sotto il coordinamento delle autorità provinciali e locali. Lungo il fiume Sebou, uno dei più importanti del Marocco, il continuo carico di pioggia nelle ultime ore ha reso vulnerabili le aree rurali abitate.

L’autorità meteorologica ha esteso l’allerta di livello rosso nelle province settentrionali di Chefchaouen, Fnideq, Tetouan, Ouazzane, Tangeri-Assilah e Larache. In queste aree, nelle prossime ore, sono previste precipitazioni tra i 100 e i 150mm.