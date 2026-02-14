Maltempo Marocco, rientro progressivo degli sfollati nelle zone alluvionate del nord

A partire da domenica 15 febbraio, rientreranno gradualmente alle loro case i cittadini evacuati nel nord del Marocco a causa delle recenti alluvioni. Sono oltre 160mila gli abitanti della zona tra Rabat e Tangeri che saranno interessati dal piano di rientro coordinato dalla prefettura di Larache e che prevede mezzi di trasporto dedicati, l’individuazione di percorsi sicuri e un sistema di supporto sul campo per garantire il buon funzionamento dell’operazione. Man mano saranno organizzati i rientri area per area, a seconda dell’evoluzione della situazione sul campo.

Le autorità locali invitano a non anticipare i rientri e a seguire il piano che monitora il miglioramento della situazione del livello dell’acqua. Saranno istituiti posti di blocco agli ingressi delle aree interessate per garantire il regolare svolgimento delle operazioni e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.