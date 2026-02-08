Maltempo Marocco, situazione critica tra Moulay Bousselham e Khénifra: inondazioni e auto trascinate via dalla forza dell’acqua | FOTO

Il Marocco centro-settentrionale sta affrontando in queste ore una delle fasi di maltempo più critiche della stagione, con piogge persistenti e rovesci di tipo temporalesco che stanno mettendo sotto pressione sia la rete stradale sia i principali bacini idrografici. Le segnalazioni più preoccupanti arrivano dall’area compresa tra Moulay Bousselham e l’entroterra di Khénifra, dove la combinazione tra precipitazioni intense e risposta idrologica rapida sta generando allagamenti diffusi e piene improvvise. Nella fascia costiera settentrionale, le piogge cadute in poche ore hanno prodotto un incremento improvviso dei deflussi superficiali. In particolare, la strada tra Moulay Bousselham e Dellalha è stata chiusa al traffico dopo che l’acqua ha invaso la carreggiata, trasformando alcuni tratti in veri canali di piena.

Video locali mostrano flussi turbolenti in grado di trascinare detriti e, in alcuni casi, mettere in difficoltà gli automobilisti: uno scenario tipico delle flash floods, fenomeni che si sviluppano rapidamente quando l’intensità di pioggia supera la capacità di drenaggio del terreno e delle infrastrutture.

Oum Er-Rbia: portate eccezionali verso valle

Sul settore interno, l’attenzione si concentra sul bacino dell’Oum Er-Rbia, uno dei fiumi più importanti del Paese. Le precipitazioni insistenti sull’Atlante e sulle aree di alimentazione del bacino stanno determinando un aumento marcato dei livelli, con immagini di sponde sommerse e una portata che in alcuni tratti viene descritta come straordinaria. In situazioni di questo tipo, le zone più vulnerabili restano i fondovalle, le aree agricole in pianura e i centri abitati costruiti in prossimità dell’alveo, dove la piena può espandersi rapidamente.

Perché sta succedendo: la dinamica meteorologica

Dal punto di vista sinottico, la causa è riconducibile a un flusso umido atlantico richiamato da una depressione profonda posizionata sul medio Atlantico. L’aria, molto ricca di vapore, viene spinta verso il Marocco e forzata a salire lungo i rilievi: qui entra in gioco il classico effetto orografico, che amplifica le precipitazioni e ne aumenta la persistenza. In parallelo, le temperature più basse in quota favoriscono l’instabilità, rendendo i rovesci più intensi e localmente temporaleschi.

Rischi e indicazioni operative

In questa fase, il rischio principale è legato a nuove piene improvvise su wadi, torrenti e bacini minori, spesso difficili da prevedere a scala locale. È fondamentale evitare attraversamenti, sottopassi, ponti secondari e strade depresse: bastano pochi minuti per trovarsi in condizioni non gestibili.

Il maltempo potrebbe mantenere caratteristiche severe anche nelle prossime ore, rendendo indispensabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare un comportamento prudente, soprattutto nelle aree già colpite da allagamenti e smottamenti.