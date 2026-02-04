Maltempo, martedì prossimo il ciclone Harry in Plenaria a Strasburgo

La Conferenza dei Presidenti del Parlamento Europeo ha deliberato che martedì prossimo, durante la Plenaria di Strasburgo, “si terrà un dibattito dedicato al ciclone Harry, che ha colpito duramente Sicilia, Sardegna e Calabria insieme a Grecia, Portogallo e Malta, causando gravi danni a infrastrutture, attività produttive e servizi essenziali”. Ne dà notizia Giuseppe Lupo, europarlamentare del Partito Democratico. ”Il dibattito – continua Lupo – promosso dal gruppo dei Socialisti e Democratici, si inserisce nel solco dell’iniziativa politica avviata nelle scorse settimane dalla delegazione italiana del Partito Democratico al Parlamento Europeo, che ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per sollecitare l’attivazione immediata dei fondi e degli strumenti di assistenza dell’Unione europea”.

“Siamo di fronte – aggiunge l’eurodeputato – ad un’emergenza senza precedenti, che ha colpito duramente i territori già fragili, compromettendo infrastrutture, mobilità, attività economiche e generando una grave emergenza abitativa, come nel caso del movimento franoso che ha interessato il comune di Niscemi. Le comunità coinvolte non possono essere lasciate sole. La decisione di portare l’uragano Harry in Plenaria a Strasburgo è un segnale politico importante. L’Ue deve essere al fianco delle comunità colpite non solo nella fase emergenziale, ma anche nella ricostruzione e nella prevenzione, perché gli eventi climatici estremi sono ormai una sfida strutturale che richiede risposte coordinate e tempestive“, conclude.