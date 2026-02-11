Maltempo Messina: attivato il Centro Operativo Comunale

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per domani, giovedì 12 febbraio 2026, a partire dalle ore 08.00, come stabilito dall’Ordinanza n. 29 del 11 febbraio 2026, al fine di monitorare e coordinare tutte le attività necessarie per fronteggiare possibili emergenze generate da condizioni meteorologiche avverse. L’attivazione del C.O.C. si aggiunge alle misure già adottate con l’Ordinanza n. 28 del 11 febbraio 2026, che ha previsto la chiusura temporanea di ville comunali e cimiteri per motivi di sicurezza, a seguito delle previsioni di maltempo. Considerate le previsioni meteorologiche e il bollettino del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, che segnala allerta arancione l’attivazione del C.O.C. consentirà di coordinare i servizi di soccorso, informazione e assistenza alla popolazione, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Il Sindaco invita la cittadinanza a seguire le comunicazioni ufficiali, a prestare attenzione alle indicazioni della Protezione Civile e a limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità degli eventi meteorologici. Per informazioni aggiornate sulle condizioni meteo e sulle eventuali misure di sicurezza, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Messina e della Protezione Civile.

