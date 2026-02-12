Maltempo Messina, cancello divelto dal vento finisce sulle auto in sosta: intervento dei Vigili del Fuoco | FOTO

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi, alle ore 14:40 in via Giorgio La Pira, presso il palazzo delle Poste di Pistunina, per la rimozione di un cancello che, a causa delle forti raffiche di vento, si era addossato su alcune autovetture in sosta. Non si registrano conseguenze nei confronti di persone. L’intervento, effettuato dalla squadra 1A intervenuta con APS, pick-up attrezzato e autogru, si è concluso alle ore 15:45 dopo aver provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.

