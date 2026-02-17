Maltempo Messina, oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco per il forte vento | FOTO

Interventi dei Vigili del fuoco per forte vento a Messina. Le squadre VF stanno operando, senza sosta, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, procedendo alla delimitazione delle aree interessate e alla rimozione delle parti instabili, su tutta la provincia messinese. Dalla mezzanotte di oggi sono stati effettuati circa 40 interventi, per lo più causati dal forte vento. Attualmente risultano una ventina le richieste in attesa di essere espletate. Per garantire maggiore supporto alla popolazione, il Comando ha predisposto un potenziamento dell’organico, con il potenziamento del personale. Nelle foto in allegato le operazioni di ripristino viabilità nella frazione di Quattropani di Lipari a seguito di una frana, il taglio di un albero sulla SP45 di Curcuraci ed le operazioni di taglio albero con specialista Saf con autoscala VF.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.