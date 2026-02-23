Maltempo Messina, prorogata la chiusura Cimitero di Giampilieri-Molino

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza e rimozione degli alberi danneggiati dal maltempo a Messina. Il Cimitero di Giampilieri-Molino resterà chiuso al pubblico fino alle 22 del 26 febbraio. La proroga è stata disposta con un’ordinanza dal sindaco Federico Basile sulla base del report trasmesso dal servizio Cimiteri, che ha evidenziato come non siano ancora stati completati gli interventi di ripristino necessari a seguito dei danni causati alle alberature dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione degli alberi crollati. “Gli interventi vengono effettuati da terra, poiché i siti interessati non risultano raggiungibili con veicoli dotati di cestello”, spiegano dal Comune.

Per quanto riguarda gli alberi caduti in aree difficilmente accessibili e quelli particolarmente inclinati, i tecnici della società Messinaservizi Bene Comune stanno valutando le metodologie di intervento più idonee e le procedure necessarie per accertare le condizioni di sicurezza delle essenze rimaste in piedi.

“In particolare – spiega l’assessore ai Cimiteri, Massimiliano Minutoli – non essendo ancora pervenuto il programma completo degli interventi di rimozione degli alberi caduti, né conclusa la ricognizione specialistica generale, che dovrà essere eseguita da figure professionali qualificate per valutare la stabilità delle alberature e l’eventuale necessità di rimozione degli esemplari classificati a rischio cedimento, si è ritenuto necessario prorogare la chiusura del cimitero fino al prossimo 26 febbraio, al fine di garantire la piena tutela della pubblica incolumità”.

