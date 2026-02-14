Maltempo Messina, prorogata la chiusura del Gran Camposanto e di due cimiteri cittadini

Con Ordinanza sindacale n. 34 del 14 febbraio 2026, il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto la proroga della chiusura del Gran Camposanto e dei cimiteri di Giampilieri-Molino e Santa Margherita fino alle ore 24.00 di domenica 15 febbraio 2026. Il provvedimento si è reso necessario a seguito degli eventi meteo avversi che nei giorni scorsi hanno interessato il territorio comunale, caratterizzati da forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di alberi ad alto fusto e rami all’interno delle aree cimiteriali. La proroga consentirà di completare le operazioni di rimozione del materiale vegetale caduto e di effettuare le ulteriori verifiche tecniche sullo stato di stabilità delle alberature presenti, al fine di garantire la piena sicurezza dei luoghi e la tutela della pubblica incolumità.

L’Assessore ai Cimiteri, Massimiliano Minutoli, precisa: “fermo restando quanto stabilito dal provvedimento sindacale, si rende noto alla cittadinanza che rimangono aperti ai visitatori, pur con alcune zone inibite per ragioni di sicurezza, i cimiteri suburbani di Larderia, Santo Stefano e Mili San Marco. Relativamente invece alla totale apertura, da domani saranno regolarmente aperti tutti i cimiteri ricadenti nella zona nord; nella zona sud saranno aperti i cimiteri di San Filippo, Cumia, San Paolo Briga e Pezzolo. Continuiamo a monitorare costantemente la situazione per consentire, nel più breve tempo possibile, il pieno ripristino di tutte le aree cimiteriali, garantendo sempre la massima attenzione alla sicurezza dei cittadini”.

