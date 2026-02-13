Maltempo Messina, prorogata la chiusura di ville comunali e cimiteri

Con l’ordinanza n. 33 del 13 febbraio 2026, il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha stabilito il prolungamento della chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini fino alle ore 24.00 di domani, 14 febbraio 2026. Il provvedimento si è reso indispensabile in seguito al peggioramento delle condizioni meteo che hanno colpito il territorio comunale. Le intense raffiche di vento registrate nelle ultime ore hanno causato la caduta di numerosi alberi di alto fusto e di rami all’interno delle aree verdi pubbliche e dei cimiteri, determinando situazioni di potenziale pericolo. L’estensione della chiusura permetterà alle squadre operative di completare gli interventi di rimozione del materiale abbattuto e di procedere con controlli approfonditi sulla stabilità degli alberi presenti. L’obiettivo è eliminare ogni possibile rischio e assicurare la piena salvaguardia della sicurezza dei cittadini.

L’Amministrazione comunale invita la popolazione “alla massima collaborazione e comprensione, assicurando che la riapertura delle aree interessate avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di totale sicurezza”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.