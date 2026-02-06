Maltempo nel Lazio: allagamenti a Civitavecchia nella notte, frane in provincia di Frosinone

Un intenso temporale si è abbattuto nella notte sul Lazio, causando disagi e allagamenti in diverse zone della regione. A Civitavecchia, il forte nubifragio, iniziato dopo l’una, ha richiesto numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. Le zone maggiormente colpite sono state Sant’Agostino e via Fontanatetta, dove diverse abitazioni sono state invase dall’acqua. Alcune taverne hanno registrato oltre un metro d’acqua al loro interno, costringendo i pompieri a intervenire con motopompe di media portata per riportare la situazione alla normalità. Particolarmente critico il tratto dell’Aurelia di fronte al Burger King, dove alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro vetture: è stato necessario l’intervento dei sommozzatori per metterli in salvo. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per coordinare le operazioni. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Non solo Civitavecchia è stata interessata dal maltempo. Anche la provincia di Frosinone è stata colpita da piogge intense, soprattutto nel Nord del territorio, con conseguenti piccoli allagamenti e disagi alla viabilità. Sulla Strada Provinciale di Santa Maria, nel Somune di Paliano, un importante smottamento franoso ha danneggiato un piazzale, rendendo necessaria l’interruzione della circolazione.

