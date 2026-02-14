Maltempo nel Sud della Sardegna, agricoltura in crisi

Il maltempo continua a colpire duramente il Sud della Sardegna, mettendo in seria difficoltà il comparto agricolo. Raffiche di vento e precipitazioni persistenti hanno devastato gli aranceti del Sarrabus e sommerso gli agrumeti del Villacidrese, mentre nel Medio Campidano si registra una vera e propria emergenza per le coltivazioni di carciofi. Particolarmente colpita l’area di Samassi, dove i campi risultano completamente allagati e le produzioni orticole stanno marcendo prima ancora di arrivare sul mercato, con ripercussioni su tutta l’area metropolitana di Cagliari. L’allarme arriva da Coldiretti Cagliari, che sottolinea come la perdita delle colture attuali possa tradursi in una riduzione dell’offerta alimentare nei prossimi mesi.

L’emergenza sta compromettendo semine, raccolti e redditività delle aziende agricole. L’associazione ha già richiesto ai sindaci del Sud Sardegna l’avvio delle procedure per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.