Maltempo nel Viterbese: costone frana sulle case a Canepina

Questa mattina a Canepina, in provincia di Viterbo, i vigili del fuoco sono intervenuti per una frana provocata dal cedimento di un costone roccioso in località Madonna delle Grazie. La massa di terra e alberi ha interessato due abitazioni situate ai piedi del costone. Fortunatamente, i residenti sono stati evacuati in sicurezza dai pompieri e non hanno riportato ferite. Sul posto sono presenti anche il personale del 118 e i carabinieri della stazione locale.

