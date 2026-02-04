Maltempo, neve in Toscana sopra i 1000 metri: oltre 40 cm all’Abetone

“Nevica sui rilievi della Toscana sopra i 1000 metri, 42 cm di neve caduti all’Abetone, 40 cm a Foce a Giovo, 47 cm in Vetta all’Amiata. Prestiamo sempre prudenza alla guida e obbligo dotazioni invernali“: è quanto riporta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “In corso allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico, situazione fiumi sotto controllo con il sistema di Protezione Civile della Regione Toscana: Pesa a Barberino Tavarnelle al primo livello, Merse a Sovicille al primo livello, Cecina a Montecatini Val di Cecina e Steccaia al primo livello, Bruna a Castiglione della Pescaia al primo livello , Ombrone Pistoiese e Bisenzio al momento all’interno delle soglie di riferimento, nessuna criticità lungo l’asta dell’Arno“.

