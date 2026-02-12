Maltempo, notte drammatica al Sud. Reggio Calabria la città più colpita: aerei non riescono ad atterrare, panico a bordo | LIVE

E’ una notte da lupi per il maltempo provocato dal Mega-Ciclone Nils al Sud Italia, e soprattutto in Calabria e Sicilia: dopo la Sardegna, flagellata da venti impetuosi e mareggiate nel corso della giornata, in serata la tempesta si è estesa all’estremo Sud esattamente come previsto in tutti gli avvisi di allerta meteo delle scorse ore e dei giorni scorsi. Siamo ancora all’inizio della fase peggiore di questa tempesta, che è molto simile al Mega Ciclone Harry che tre settimane fa devastava le zone joniche. Stavolta è il Tirreno ad essere sugli scudi, a causa del maestrale che soffia in modo impetuoso e continuerà così forte per tutta la notte. Il miglioramento è atteso soltanto nella mattinata di venerdì 13 febbraio.

La città più colpita dal maltempo in serata è Reggio Calabria, con forti temporali e pioggia a secchiate con raffiche di vento impetuose. In città piove a dirotto, la temperatura è crollata a +10°C e il vento di maestrale ha raggiunto raffiche impressionanti. Non c’è abitazione che sia isolata in modo che i cittadini non sentano gli ululati del vento e il rumore della pioggia sui vetri delle finestre, su infissi e persiane. La stazione meteo ufficiale dell’ENAV all’Aeroporto dello Stretto, nella zona Sud della città, ha registrato un picco di 100km/h da Nord/Ovest alle 21:50. La stazione meteo della protezione civile regionale in centro città ha raggiunto i 99km/h: i danni sono ingenti. Sulle colline della città spiccano i 121km/h ad Allai, nei pressi di Rosario Valanidi, e ancora 111km/h a Pietrastorta.

A causa del forte vento, l’Aeroporto è nel caos: i tre voli in arrivo in serata hanno tutti problemi enormi. Il volo di ITA che sarebbe dovuto arrivare da Roma Fiumicino alle 22:55 è stato cancellato: non è neanche partito, risparmiando ai passeggeri una vera e propria odissea. Infatti gli altri due voli in arrivo, entrambi di Ryanair, stanno girando sullo Stretto in balia della tormenta, e non possono atterrare. Si tratta del volo proveniente da Barcellona che sarebbe dovuto arrivare alle 22:00 e quello proveniente da Milano Malpensa che sarebbe dovuto arrivare alle 22:05. Entrambi stanno girando in circuito di attesa da oltre 40 minuti nella speranza che il vento conceda una tregua, ma con ogni probabilità saranno dirottati altrove. A bordo malori e panico per la tormenta.

Proprio negli ultimi minuti, il volo proveniente da Malpensa si sta dirigendo verso Catania per l’atterraggio, previsto alle 23:05. Lo segue anche il volo proveniente da Barcellona che arriverà nello scalo etneo alle 23:10. Entrambi i voli, quindi, sono dirottati da Reggio a Catania dove arriveranno con più di un’ora di ritardo (e poi inizierà l’odissea a terra per i passeggeri che arriveranno a Reggio Calabria, probabilmente tramite bus e traghetto, soltanto domattina, condizioni meteo marine permettendo).

Il forte vento e il maltempo, infatti, sta flagellando la Calabria intera. Clamoroso il nubifragio di Gambarie d’Aspromonte, vicina a 80mm giornalieri caduti tutti in serata. La temperatura è di +3°C: nevica forte oltre i 1.600 metri di altitudine. Diluvia in tutta la provincia, con raffiche di vento impetuose: nella locride spiccano i 110km/h di Siderno, nella piana di Gioia Tauro abbiamo 86km/h a San Ferdinando sulla costa. Piogge torrenziali nel cosentino con 89mm ad Altilia, 84mm a Sant’Agata d’Esaro, 83mm a Montalto Uffugo, ma anche sulle Serre con 64mm a Fabrizia e nel capoluogo, Catanzaro, dove sono caduti 58mm di pioggia in città e sta continuando a diluviare.

La tempesta non risparmia la Sicilia: raffiche di maestrale impetuose in serata con valori da uragano: 117km/h a Brolo, 109km/h a Patti Marina, 101km/h a Palermo Boccadifalco, 97km/h a Monreale, 96km/h a Messina, 96km/h a Bagheria, 94km/h a Serra di Vito e 93km/h a Barcellona Pozzo di Gotto.

Purtroppo la situazione peggiorerà ulteriormente nella notte: la preoccupazione principale riguarda le mareggiate lungo la costa tirrenica siciliana e calabrese, dove il mare rischia di inghiottire lungomari, strade e linea ferroviaria. Al momento, la boa ondametrica di Cetraro ha misurato onde di 6,3 metri e quella di Palermo di 6,2 metri. Le raffiche di vento più forti e le onde più alte sono previste per la notte e le prime ore del mattino di venerdì, dopo l’alba. Massima attenzione.

