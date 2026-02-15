Maltempo, partita sospesa per neve: Sparta Rotterdam-NEC interrotta dopo dieci minuti

Il duello di campionato olandese tra lo Sparta Rotterdam e il NEC Nijmegen è stato definitivamente sospeso a causa della forte nevicata che ha colpito Rotterdam. La partita era iniziata da meno di dieci minuti quando l’arbitro ha deciso di interrompere il gioco. Le condizioni del terreno di gioco sono peggiorate rapidamente: la neve ha iniziato ad accumularsi sul campo, rendendo difficoltosi i movimenti dei calciatori e compromettendo la visibilità delle linee. Dopo un breve confronto con i capitani e gli organizzatori, il direttore di gara ha optato per la sospensione.

Nonostante i tentativi dello staff dello stadio di liberare il terreno di gioco, è apparso presto chiaro che si trattava di una speranza vana. Le condizioni meteorologiche non permettevano di garantire la sicurezza dei giocatori né la regolarità della gara. La sfida tra Sparta Rotterdam e NEC Nijmegen verrà completata in un’altra data, che sarà comunicata prossimamente dalla lega. I tifosi presenti sugli spalti hanno dovuto lasciare lo stadio con largo anticipo, in attesa di conoscere quando le due squadre torneranno in campo per disputare il resto dell’incontro.