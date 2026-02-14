Maltempo Piemonte, è un San Valentino magico con la neve: continua a nevicare sulle Marittime, accumuli straordinari | FOTO e DATI

In questo 14 febbraio, la festa degli innamorati ha deciso di indossare l’abito più bianco e spettacolare che il basso Piemonte ricordi da tempo. Non è solo una serata romantica, ma un vero e proprio evento meteorologico che sta riscrivendo il panorama delle Alpi Cozie e Marittime. Mentre il buio avvolge le valli, la neve continua a cadere con una foga instancabile, spingendosi con decisione fin verso le zone collinari e trasformando i borghi in cartoline viventi, dove il silenzio è interrotto solo dal sibilo della bufera.

Le immagini che giungono in queste ore da Prato Nevoso sono la testimonianza visiva di una natura che ha deciso di manifestarsi in tutta la sua potenza. La stazione sciistica si presenta come un labirinto di neve fresca, dove le automobili sono ormai quasi del tutto scomparse sotto cumuli imponenti e le strade sono diventate stretti corridoi scavati nel ghiaccio. Si vive e si cammina sospesi tra due muri di neve, in un’atmosfera surreale che evoca i grandi inverni del passato, rendendo questo San Valentino un’esperienza sensoriale indimenticabile per chiunque si trovi tra queste vette.

I dati tecnici raccolti dalle stazioni meteorologiche dell’ARPA Piemonte confermano l’eccezionalità della situazione, con numeri che lasciano poco spazio all’immaginazione. Questo l’ultimo dato dell’accumulo nivometrico rilevato al suolo:

261cm ai 1.885 metri di Limone Pancani

ai di 233cm ai 1.928 metri di Ormea

ai di 189cm ai 1.760 metri del Rifugio Mondovì

ai del 189cm ai 1.625 metri di Palanfrè

ai di 187cm ai 1.390 metri di Valdieri

ai di 141cm ai 1.645 metri di Piaggia

ai di 122cm ai 1.680 metri di Argentera

ai di 120cm ai 1.385 metri di Praly

Questa ondata di maltempo, pur portando con sé le inevitabili difficoltà legate alla viabilità e alla gestione degli accumuli, regala al basso Piemonte un fascino primordiale. La bufera che continua a imperversare senza sosta suggerisce che questi record potrebbero essere ritoccati ulteriormente nelle prossime ore, consolidando un inverno che ha deciso di dare il meglio di sé anche nella notte più dolce dell’anno, tra muri di neve altissimi e una magia bianca che sembra non voler finire mai.

