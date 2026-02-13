Maltempo Piemonte, inizia un’altra bella nevicata sulle Alpi: fenomeni in intensificazione | FOTO e VIDEO

Una nuova intensa perturbazione riporta la neve in Piemonte. Le nevicate sono in intensificazione nella notte lungo le Alpi: è l’inizio di un’altra bella nevicata per il Piemonte. Torna a nevicare a Prato Nevoso, località del Cuneese a circa 1500 metri s.l.m., dove fino a domani pomeriggio potrebbero cadere fino a 50-60cm di neve fresca. Sta nevicando anche sui rilievi del Torinese, come mostrano le immagini da Prali (circa 1.500 metri s.l.m.): nelle valli del Pinerolese sono previsti fino a 30-40cm di neve fresca sopra i 1.500 metri entro domani pomeriggio.

Fitta nevicata in corso a Prali, nel Torinese

Piemonte, torna a nevicare a Prato Nevoso

Piemonte, nevica a Balme

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.