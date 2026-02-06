Maltempo Piemonte, l’incanto di Prato Nevoso sotto la neve: FOTO spettacolari

Immagini spettacolari arrivano dal Piemonte dopo le nevicate della scorsa notte. Prato Nevoso, località del Cuneese a 1500 metri s.l.m., sembra uscita da un cartone animato nelle immagini a corredo dell’articolo, che la mostrano sommersa sotto oltre 2 metri di neve al suolo. Con le ultime nevicate, sulle Alpi Marittime sono caduti altri 35-40cm di neve fresca che hanno contribuito ad accrescere un manto nevoso già eccezionale. Con il buio, la località, immersa nel bianco, acquista un fascino ancora maggiore, mentre sulle superfici gli strati di neve raggiungono dimensioni considerevoli.
