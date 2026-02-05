Maltempo Piemonte: nevicata eccezionale a Prato Nevoso, pioggia mista a neve a Cuneo. Fiocchi oltre gli 800 metri | VIDEO

Maltempo protagonista in Piemonte, dove un impulso freddo ha riportato condizioni tipicamente invernali, soprattutto sulle aree montane. La neve sta cadendo con decisione oltre gli 800 metri di quota, mentre più in basso le precipitazioni assumono carattere misto, accompagnate da un sensibile abbassamento delle temperature. A Prato Nevoso è in corso una nevicata eccezionale per intensità. Dai video si osserva una precipitazione continua, con fiocchi fitti che riducono la visibilità e un manto nevoso in rapido aumento. Il vento contribuisce a spostare la neve al suolo, creando accumuli irregolari, mentre strade e superfici risultano già completamente imbiancate. Il paesaggio è cambiato in poche ore, assumendo un aspetto da pieno inverno, con condizioni che rendono necessari interventi di sgombero e grande prudenza negli spostamenti.

Diversa la situazione a Cuneo, dove le precipitazioni si presentano come pioggia mista a neve. Nei filmati si notano fiocchi intermittenti che si mescolano alla pioggia, con asfalto bagnato e cielo basso e compatto. Si tratta di una fase di transizione tipica di questi ingressi freddi. La quota neve resta attestata attorno agli 800 metri, con accumuli in crescita sulle aree alpine e pedemontane. Le condizioni meteo, ancora instabili, potrebbero causare disagi alla viabilità, soprattutto lungo le strade di montagna, dove il fondo può diventare scivoloso in breve tempo.

Il fronte perturbato continuerà a interessare la zona nelle prossime ore, mantenendo un quadro di tempo freddo e variabile, con ulteriori nevicate in quota e fenomeni misti alle quote più basse.

Maltempo Piemonte, pioggia mista a neve a Cuneo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.