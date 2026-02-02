Maltempo Piemonte, si intensificano le nevicate nella notte: primi fiocchi a Cuneo | VIDEO

Si intensificano le nevicate iniziate dal tardo pomeriggio in Piemonte a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che riporta la neve in pianura al Nord-Ovest. In Piemonte, la quota neve è in calo sui 550-600 metri e i primi fiocchi stanno cadendo anche a Cuneo città. Nella notte, con l’intensificazione dei fenomeni, la neve scenderà fino in pianura in tutta la regione. La maggiore intensità dei fenomeni si avrà proprio tra la notte e il mattino, tra le 3 e le 8. Domani mattina, anche le città di Torino e Cuneo si risveglieranno imbiancate.

