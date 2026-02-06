Maltempo Piemonte, spettacolo a Prato Nevoso: località sommersa da oltre 2 metri di neve al suolo | FOTO e VIDEO

Un’altra abbondante nevicata ha interessato le Alpi piemontesi nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio grazie ad una perturbazione collegata ad una vasta saccatura atlantica posizionata al largo delle Isole Britanniche. La quota neve si è spinta fin sui 500 metri sul Cuneese mentre si è fermata sui 700-900 metri altrove. Sulle alte valli delle Alpi Marittime sono caduti oltre 35-40cm, che si sono andati a sommare allo strato nevoso già abbondante delle scorse nevicate. Ne è un perfetto esempio Prato Nevoso, località del Cuneese che si trova intorno ai 1.500 metri di quota, che dopo le nevicate della scorsa notte si ritrova ora sommersa da oltre 2 metri di neve al suolo. Le immagini a corredo dell’articolo sono impressionanti, mostrando gli enormi accumuli di neve sui tetti delle case.

